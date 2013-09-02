Прокуратура виявила порушення у діяльності Мінсоцполітики

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що прокурорськими перевірками встановлено, що оздоровчі послуги отримали лише 23% дітей-інвалідів.

В ГПУ нагадують, що цього літа потребували оздоровлення понад 4 млн дітей шкільного віку. Скористатися відпочинком у позаміських таборах змогли лише 25% з них, ще половина відвідувала заклади денного перебування, тимчасово створені у школах, інтернатах, дитячих садках, у яких умови не сприяють відновленню здоров’я підлітків.

ГПУ наголошує, що всупереч вимогам Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» не охоплені оздоровленням діти віком від 4 до 6 років та молодь від 17 до 18 років, яких у державі більше 1 млн осіб.

Такий стан склався внаслідок того, що центральними органами влади та органами місцевого самоврядування не вжито вичерпних заходів до розвитку дитячих оздоровчих закладів, мережа яких на сьогодні складає 803 установи, та не створено в них безпечних умов.

В прокуратурі зауважують, що Міністерство соціальної політики зволікає з розробкою Державної цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів. Для санаторно-курортного оздоровлення дітей, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, яких в Україні майже 500 тис, Міністерством соціальної політики закуплено лише 58 тис путівок, або для кожної дев’ятої такої дитини.

За результатами перевірки, прокурорами розпочато 6 кримінальних проваджень за фактами направлення до оздоровчих установ за державні кошти дітей, які не мали пільг. Також встановлено, що органи виконавчої влади допускають незаконну оренду або використання земель і майна позаміських оздоровчих закладів. За такими фактами розпочато 2 кримінальних провадження, заявлено 12 позовів щодо попередження відчуження майже 22 га земель дитячих закладів.

У дитячих оздоровницях виявлено факти неякісного харчування дітей, незадовільних умов їх проживання, неналежної організації дозвілля підлітків.

Через бездіяльність органів влади Закарпатської, Івано-Франківської, Сумської областей, міст Києва та Севастополя цього року не забезпечено оздоровлення понад 2 тис дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

ГПУ повідомляє, що міністру соціальної політики Наталії Королевській внесено подання про усунення порушень.