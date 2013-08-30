Янукович: питання вступу до ЄС чи Митного союзу буде вирішуватись на референдумі

Питання вступу України до Європейського Союзу чи Митного союзу буде вирішуватись на референдумі.

Про це сказав Президент Віктор Янукович в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

За його словами, питання, куди рухатиметься країна, мають вирішувати її громадяни.

“Який вибір буде українського народу - це може показати референдум. Коли він буде — ми з вами не знаємо. Коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи Митного союзу і тоді, в будь-якому разі, нам не обійтись без референдуму, не обійтися”, - наголосив Президент.

Янукович підкреслив, що на даний момент мова йде про дещо інше - про те, який наступний крок здійснить Україна у відносинах з ЄС та МС. Він нагадав, що Україна визначилась зі своїм подальшим кроком, визначивши європейський напрямок в законі про засади зовнішньої і внутрішньої політики. Президент висловив переконання, що найближчим часом Україна виконає всі 11 умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС. “У цьому в мене немає сумніву, більшість у парламенті об'єднається навколо цього”, - наголосив Президент.

Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Куликову (IСTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).