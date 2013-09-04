Українці можуть відвідати ще одне місто Китаю без віз

Це дозволить транзитним пасажирам з 45 країн (у тому числі українцям), що мають діючий паспорт і квиток в третю країну, залишитися на 72 години на території міста Ченду і передмість під його управлінням, повідомив міський уряд. Ті , хто перевищують встановлені 3 дні, будуть покарані за допомогою штрафів, затримання або репатріацією, заявив заступник начальника поліції прикордонної охорони провінції Сичуань Чень Юнчжи , передає China.org.cn.

Ченду стало першим містом Китаю, розташованим в глибині країни, де здійснюється цей режим. З населенням загальною чисельністю більше 14 мільйонів чоловік, столиця провінції Сичуань прийняла 122 мільйони туристів торік, у тому числі 1,6 млн туристів приїхали з-за кордону, згідно зі статистикою уряду.

Міжнародний аеропорт Шуанлю провінції Сичуань - четвертий у Китаї за кількістю пасажирів, має 22 прямих рейси, у 16 країн або регіонів світу. Кількість пасажирів, що прилітають у Китай через цей аеропорт, за прогнозами, має перевищити 2,3 млн осіб до кінця цього року.