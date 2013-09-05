В КПУ оскаржать заборону збирати людей з приводу референдуму за Митний союз

Про це говориться у заяві партії переданій УНІАН.

“Адже відповідно до статті 15 Закону України «Про всеукраїнський референдум» шляхом всеукраїнського референдуму Український народ може не тільки визначити засади зовнішньої політики держави, а й реалізувати своє виключне право приймати закони України (вносити до них зміни) і навіть визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України”,- відзначається у повідомленні.

Представники КПУ вважають, що натомість Європейська партія України за допомоги окремих судів намагається позбавити народ України такого права. Про це йдеться у висновку юридичної служби ЦК КПУ щодо рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Нагадаємо, що 2 вересня 2013 року суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Шрамко Ю.Т. відкрила провадження у справі за позовом Політичної партії “Європейська партія України” до Комуністичної партії України, Центральної виборчої комісії про визнання протиправними дій та в якості забезпечення позову заборонила Комуністичній партії України організовувати та проводити збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно вступу (приєднання) України до Митного союзу, а Центральній виборчій комісії направляти представника (представників) на ці збори.

"Ухвали, прийняті Шрамко Ю.Т. порушують конституційні права громадян щодо свободи зібрань, встановлені Статтею 39 Конституції України та суперечать нормам адміністративного судочинства", - йдеться у висновку юрслужби ЦК КПУ.

"Так, суддя знехтувала правилами визначення юрисдикції адміністративних судів та підсудності спорів, оскільки відповідно статей третьої, сімнадцятої та ін. Кодексу адміністративного судочинства України зазначений спір не може розглядатись в адміністративному суді, а Європейська партія не є належним позивачем в такій справі. Таким чином, вона грубо порушила норми адміністративного процесуального права, оскільки визнала дії КПУ протиправними і задовольнила вимоги позивача по суті ще до початку розгляду справи. На додаток дії судді грубо порушують і законодавство про всеукраїнський референдум, яке як раз і передбачає проведення відповідних зборів громадян України в присутності членів Центральної виборчої комісії. Ми вважаємо, що всі зазначені порушення дозволяють оцінити діяння Шрамко Ю.Т. як злочинні. До того ж швидкість винесення зазначених ухвал та зухвалість, з якою були порушені норми чинного законодавства, свідчить, що ці діяння не могли бути вчинені без підтримки чинної влади", - зазначають юристи Компартії.

Комуністична партія України, безумовно, не залишить такі протиправні дії судді без відповідної правової реакції.