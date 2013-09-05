Тарифи на ЖКП в Україні можуть знизитися

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної інспекції України з контролю за цінами (Держцінінспекція) Олександр Кисельов на прес-конференції в Києві.

«Ні, не передбачається такого (підвищення тарифів – УНІАН)... Якраз навпаки. Сьогодні в країні зусиллями уряду розпочато процес перетворення всього цього цінового сегменту стосовно житлово-комунального господарства. Сьогодні при кожній обласній державній адміністрації створено спеціальні комісії, при яких працюють робочі групи, які займаються винятково наведенням порядку в житлових тарифах», - сказав Кисельов.

Також він повідомив, що Держцінінспекція намагатиметься зменшити тарифи на житлово-комунальні послуги.

«Ми сподіваємося, що ми все-таки ціни нормалізуємо і приведемо їх у порядок і обов'язково знизимо. Тобто загалом статистично ми сподіваємося на результат такий, який полегшить ношу кожного нашого громадянина і кожного жителя міста (незалежно від того, обласний це центр, місто Київ, чи це селище або село)», - відзначив Кисельов.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні уряду в серпні зажадав виключити навіть саму можливість появи економічно не обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.