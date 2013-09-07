Ющенко: влада та опозиція вперше спільно ідуть в Європу

"За 22 роки вперше склалася така ситуація, що влада і опозиція мають спільну мотивацію: інтеграцію до Європейського Союзу", - таку думку він висловив в ефірі Радіо Свобода.

Однак, на думку екс-президента, живлення цієї мотивації різне.

"Наприклад, коли я був прем'єр-міністром, президент (Леонід Кучма — ред.) думав про російський вектор. Коли я став президентом, опозиція думала про проросійський вектор", - зазначив Ющенко.

На його переконання, суть справи полягає далеко не в політиках.

"Вона полягає у нації. Політик – це лялька, яку ведуть мільйони людей. Якщо у цих людей вибір європейський, то я вам гарантую – європейський вибір буде.А якщо ми до сьогоднішнього дня не знаємо, якою мовою говоримо, яка наша пам'ять, хто наші герої, і куди ми йдемо, політики завжди будуть маніпулювати", - додав екс-президент.