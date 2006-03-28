Склад Київради офіційно оголосять тільки через 4-5 днів

Через тривалу процедуру передачі бюлетенів з районних виборчих комісій до Київської міської територіальної виборчої комісії її засідання відкладається до 20.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член КМТВК Олег ХАВРОНЮК.

За його словами, на цей момент міська комісія приймає бюлетені Печерської територіальної виборчої комісії. Процес прийому досить тривалий, і саме через це КМТВК не може розпочати своє засідання.

О.ХАВРОНЮК наголосив, що це буде безперервне засідання, яке триватиме 4-5 діб аж до встановлення остаточних результатів місцевих виборів. За його інформацією, на цей момент з інших районів міста інформації щодо відправки бюлетенів у КМТВК не надходило.

За словами О.ХАВРОНЮКА, процес затягується не через пасивну роботу районних виборчих комісій, а через те, що процес підрахунку голосів виборців займає багато часу.

Вчора голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ «говорив, що через підрахунок голосів, у першу чергу київських, затягується підрахунок голосів (з виборів) у Верховну Раду, але це абсолютно не так. Комісії виконують вимоги закону і рахують спочатку голоси за народних депутатів України і лише після цього переходять до підрахунку наших виборців», - підкреслив О.ХАВРОНЮК.

На запитання журналістів, чи справді зафіксовані серйозні порушення виборчого законодавства на виборчих дільницях в Оболонському і Подільському районах, він відповів, що до КМТВК надійшло декілька скарг, але, оскільки засідання КМТВК не розпочалось, скарги не розглядались і не вивчались. На сьогодні, за словами О.ХАВРОНЮКА, вони тільки зареєстровані та очікують вивчення.