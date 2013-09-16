Нємцов: Новий радник Путіна не сприятиме налагодженню відносин Києва і Москви

Таку думку в ефірі телеканалу "Інтер" висловив російський опозиціонер, співголова партії РПР-Парнас Борис Нємцов, пише Українська правда.

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"Він (Сурков - ред.) взагалі в нашій країні користується поганою славою. Це людина, яка задушила свободу слова, яка курирувала "нашистів" путінських, які організовували провокації. Людина, яка стояла на чолі сфальсифікованих виборів в країні, яка маніпулює громадською свідомістю і таке інше ", - зазначив Нємцов.

"Він ще й пісні для "Агати Крісті "(російська рок-група. - ред.) писав, якщо ви знаєте ... Він дійсно хлопець талановитий, це правда. Але талант буває, який з позитивом працює, а буває абсолютно похмурий. Я вважаю, що Сурков володіє такою, похмурої аурою, і похмурими здібностями", - зазначив опозиціонер.

"Не думаю, що призначення Суркова може привести до поліпшення російсько-українських відносин. Упевнений в цьому", - підкреслив Нємцов.

Раніше стало відомо, що екс-віце-прем’єр, колишній заступник голови адміністрації президента Владислав Сурков буде призначений на посаду помічника президента РФ. Про нове призначення може бути оголошено вже наступного тижня.

Одним з головних напрямків, якими Сурков займеться в АП, стануть російсько-українські відносини.