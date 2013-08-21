Радник Путіна: Росія може скасувати вільну торгівлю з Україною

Євразійська економічна комісія вивчає питання припинення відносин вільної торгівлі з Україною у разі підписання Києвом Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це заявив «Вестям» радник Президента Росії, який відповідає за євразійську економічну інтеграцію, Сергій Глазьєв у відповідь на питання: «Як, на ваш погляд, далі розвиватимуться торгові відносини Росії й України – у разі: а) підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, б) нашої відмови від ЄС і продовження переговорів щодо інтеграції в МС, в) у разі невступу ні в ЄС, ні в МС?».

Як сказав Глазьєв, «за планом А: ми будемо вимушені посилювати митне адміністрування, щоб уникнути реімпорту європейських товарів через українську територію. Ми вимушені будемо посилювати систему ветеринарного і санітарного контролю, оскільки Україна переходить на європейські норми. Можливо, буде поставлено питання про припинення відносин вільної торгівлі з Україною, вивченням цього питання вже займається Євразійська економічна комісія. Багато проектів, які ми намітили спільно з українськими партнерами, включаючи атомну енергетику, оборонно-промисловий комплекс, ракетно-космічну, авіаційну промисловість, переглядатимуться у бік їх скорочення, тому що Україна бере на себе дуже жорсткі зобов'язання в частині виконання європейських технічних регламентів і слідування європейській оборонній та зовнішній політиці».

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При цьому щодо «плану «Б» радник Путіна сказав: «за всіма нашими оцінками, вступ до МС забезпечить Україні покращення торгового балансу до 10 млрд доларів на рік, ми знизимо для вас ціни на газ до рівня наших внутрішніх, поставлятимемо нафту без мит. Загальний ефект – Україна до 2030 року одержить +7% валового продукту (в сумі це 220 млрд. доларів додаткового обсягу виробництва). Будуть повністю реалізовані всі намічені проекти. У нас дуже багато спільних проектів – суднобудування, авіабудування, ракетобудування, атомна промисловість. Реалізовуватимемо наші достатньо масштабні плани, які охоплюють інвестиційні проекти на десятки мільярдів доларів. До речі, Російська Федерація є головним інвестором в Україні, а російський бізнес дає 40% прямих інвестицій в країну. Все це розвиватиметься».

«За планом «В», сказав Глазьєв, - у цьому разі нічого не зміниться. Ми реалізовуватимемо намічені раніше програми за різними секторами, зближатимемо наші системи контролю на кордоні, технічні системи, гармонізуватимемо наше законодавство, зокрема зовнішньо торговельні операції та розвиватимемо секторальну співпрацю».

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України заявила, що Митна служба Росії включила до переліку «ризикових» усіх без винятку українських імпортерів, що фактично на невизначений час блокувало поставки товарів з України.

У російському кабінеті міністрів відзначили, що рішення на рівні уряду Росії щодо регулювання імпорту українських товарів не приймалися. Прем'єр України Микола Азаров заявляв, що певні проблеми в торговій співпраці з Росією є, і вони, ймовірно, пов'язані з утворенням і структуризацією Митного союзу.

18 серпня радник Президента Росії Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом митне адміністрування може бути посилене. Київ розраховує підписати цю угоду на листопадовому саміті у Вільнюсі.