Іран помститься США за атаку на Сирію - ЗМІ

Про це 6 серпня пише The Wall Street Journal. Атакувати посольства повинні будуть озброєні угруповання іракців, які підтримують Іран. Відповідний наказ, як уточнює видання, їм надійшов від керівництва елітних іранських військ, Корпусу вартових ісламської революції, передає Лента.ру.

Також, за даними американських спецслужб, до атаки на посольства готуються в «Хезболлі». Їх метою може стати представництво США в Бейруті.

Американська влада, пише газета, вже підготувалися до можливої ​​евакуації своїх дипломатів. Для цих цілей США використовує свої кораблі, зосереджені в Середземному і Червоному морі.