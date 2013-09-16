У ПР заперечують, що нардепам видають премії за "правильне" голосування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи відповідну заяву позбавленого мандата депутата-«регіонала» Ігора Маркова.

Єфремов наголосив, що «за час моєї роботи в парламенті мені ніхто жодної копійки не платив, окрім заробітної плати, яку я одержую». Він пожартував, що Марков говорить про 5 тисяч доларів, а опозиція заявляє про мільйони.

Єфремов наголосив, що він не знає, що за образи у Маркова з приводу виплати якихось сум. «Я не знаю, хто кому і які суми платить», - заявив він.

На тему: Марков прогнозує розкол у фракції Партії регіонів

Як повідомляв УНІАН, Марков, якого суд 12 вересня позбавив повноважень народного депутата, заявив, що членам фракції Партії регіонів, якщо вони ходять на засідання і дисципліновано голосують, платять по 5 тис. доларів на місяць, а якщо вони ще й виступають з трибуни парламенту, то ще 5 тисяч доларів.