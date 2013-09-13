Марков прогнозує розкол у фракції Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Марков сказав сьогодні під час прес-конференції.

“Вся ця фракція, чим більше вона кричить про свою монолітність, тим швидше вона розвалиться, бо переважна більшість не погоджується з тим, що відбувається, тримає їх всіх лише страх”, - сказав Марков.

Він також зазначив, що мав свою чітку позицію і не голосував за низку законопроектів.

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“Якщо хтось посмів не натиснути кнопку за плюсик біля того чи іншого законопроекту, з ним починали проводити роз’яснювальні бесіди. Коли ці закони набули форму вакханалії: що не закон - то лобістський, я зайняв позицію і з того моменту став неугодним фракції ПР. Мене намагались купити, проводили виховні бесіди, але я сказав, що маю свою чітку позицію. Результатом чого стало позбавлення мене депутатського мандата”, - сказав Марков.

Він також зазначив, що членам фракції Партії регіонів, якщо вони ходять на засідання і дисципліновано голосують, платять по 5 тисяч доларів на місяць, а якщо вони ще й виступають з трибуни парламенту, то ще 5 тисяч доларів.

Крім того, Марков додав, що дехто намагається представити ситуацію з позбавленням його депутатського мандата через нібито комерційний конфлікт з іншим депутатом-«регіоналом» Сергієм Ківаловим.

“Я з повагою ставлюсь до Ківалова, у нас були різні думки в певних питаннях, але ніякого комерційного інтересу немає”, - сказав Марков.

Він також заявив, що влада дала «команди» щодо його бізнесу, а також не виключив спроби тиску на співробітників телеканалу в Одеській області, до якого він має стосунок.

“Я також знаю, що дана команда і мене в перспективі спробувати посадити після позбавлення мандату”, - сказав Марков.

За словами Маркова, він також знає про стратегію з його дискредитації в суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутатом Верховної Ради Маркова від Партії регіонів.

Таким чином, суд визнав доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 в Одесі.

Авторами позову до ЦВК про визнання протиправною його бездіяльності та про скасування його рішення про реєстрацію Маркова є Юрій Кармазін, Сергій Сотников і Степан Терзі.

Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Марков - лідер партії «Родина» та заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №133 у Київському районі Одеси. Марков здобув перемогу, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці, набравши 20,46% голосів. Загалом Марков набрав 22349 голосів, а Гончаренко – 17189. Різниця між ними становила 5160 голосів.