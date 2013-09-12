Марков обіцяє повернутися в Раду разом з Домбровським і Балогою

Ігор Марков вважає, що, послідовно позбавляючи нардепів мандатів, влада підписує собі смертний вирок.

На тему: ВАСУ позбавив Маркова мандата народного депутата

"Сьогодні вся фракція Партії регіонів, за винятком декількох депутатів, які не бояться висловлювати свою позицію, тримається на страху. На страху позбавлення мандатів, безмежному, незаконному, так само, як і мене, когось шантажують, що заберуть бізнес. Це початок кінця нинішнього режиму. Я з сьогоднішнього дня переходжу в опозицію", - заявив екс-нардеп, повідомляє Вести.

Також він заявив, що скоро повернеться до парламенту, а його адвокати оскаржать це рішення в Єврсуді.

"Через 3-4 місяці і Домбровський, і Балога, і я будемо знову в парламенті. Мої адвокати готують позов до європейського суду з прав людини», - сказав Марков.

Як повідомляв УНІАН, Вищий адміністративний суд України задовольнив позов екс-депутата Юрія Кармазіна щодо скасування постанови Центральної виборчої комісії про реєстрацію Ігоря Маркова народним депутатом України.