Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК проводить консультації з лідерами фракцій щодо поновлення нормальної роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник прес-служби ВР Вікторія ШВЕДОВА.

За її словами, під час консультацій, які тривають на даний момент, мова йде про необхідність негайного розблокування роботи парламенту.

Це пов’язано з тим, що з 9.30 представники Партії регіонів продовжують блокувати трибуну і президію ВР.