Яценюк проводить консультації з лідерами фракцій
09:57, 13 грудня 2007Політика
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Партія регіонів на "старій" позиції
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК проводить консультації з лідерами фракцій щодо поновлення нормальної роботи парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник прес-служби ВР Вікторія ШВЕДОВА.
За її словами, під час консультацій, які тривають на даний момент, мова йде про необхідність негайного розблокування роботи парламенту.
Це пов’язано з тим, що з 9.30 представники Партії регіонів продовжують блокувати трибуну і президію ВР.
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