Тимошенко розповіла про щоденні обшуки в її палаті і сусідок-донощиць

"Мої речі у камері щоденно обшукують, коли я знаходжусь на медичних процедурах. Повертаюся — все перерито та перевернуто. Я ніколи не залишаюся сама. Мене постійно охороняють приблизно до сотні людей. Десяток знаходиться безпосередньо біля мене", - заявила Тимошенко в інтерв'ю Українській правді.

Також вона зазначила, що її сусідку по камері щодня о 9:00 викликають на профілактичну розмову працівники оперативного відділу та "примушують її в деталях розповідати про кожну хвилину мого життя за минулий день: о котрій я прокинулась, о котрій заснула, скільки разів і що їла, що читала, що писала, як коментувала новини, що викинула в смітник" - заявила екс-прем'єр.

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За її словами, кожну сусідку зобов’язують щодня писати звіти про "кожен рух" Тимошенко і обов’язково заходити після неї в туалетну кімнату та перевіряти, чи не залишила вона там "чого суттєвого".

"Я сплю з усіма важливими документами та листами під подушкою, бо вночі мою сумку з документами, яка вдень постійно знаходиться зі мною, примудряються обшукати самим безсоромним чином" - запевняє Тимошенко.