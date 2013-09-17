Тюремники звинуватили Тимошенко у брехні і показали фотокопії її заяв (фото)

Тюремники спростовують заяви Тимошенко про те, що її свідомо не доставляють до суду.

"Жодного разу, у відповідь на виклики до суду, вона не погодилася бути транспортованою. Крім того, про її небажання бути присутньою на жодному судовому засідання красномовно свідчать відеозаписи розмов співробітників Качанівської колоні із засудженої напередодні судових слухань, що доступні на нашому офіційному сайті. Ще красномовніше про те, що засуджена говорить неправду, свідчать власноруч написані перед кожним засіданням суду заяви Ю.Тимошенко. У заявах вона, зокрема, самостійно зазначає, що не має бажання бути присутньою під час засідання (таких заяв налічується більше 20)" - зазначено у листі прес-служби ДПтС України.

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У підтвердження своїх слів ДПтС публікує фотокопії заяв Тимошенко.

Також зазначається, що за час відбування покарання "засуджена Ю. Тимошенко мала найбільшу в країні серед усіх засуджених осіб, кількість зустрічей та побачень. Вона, навіть, приводила цілі наради у себе в палаті за участі своїх відвідувачів. Про майже усі побачення засудженої прес-служба ДПтС постійно інформує громадськість. Крім того, часто незважаючи на перевищення дозволеної кількості відвідувань на місяць, засуджена Ю. Тимошенко отримує всі дозволи на свої побачення".

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Крім того тюремники запевняють, що Тимошенко без обмежень використовує право телефонних розмов і користується мобільним телефоном.

Нагадаємо, вчора Українська правда опублікувала інтерв'ю Юлії Тимошенко, у якому вона заявила, що влада свідомо не допускає її до судових засідань.

"Влада вже давно і свідомо не доставляє мене на судові засідання з двох причин. По-перше, стало очевидно, що стратегія застосування політичних репресій як засобу ліквідації політичної конкуренції виявилася провальною. (...) По-друге, мене не доставляють до суду, бо будь-яке судове засідання для політв’язнів стає публічною політичною трибуною", - заявила Тимошенко.