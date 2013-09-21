Українці не повинні озиратися на Росію - євродепутат Брок

Про це, виступаючи на 10-ій Ялтинській економічній стратегії, заявив депутат Європарламенту, голова комітету закордонних справ, член робочої групи ЄНП Ельмар Брок.

За його словами, Євросоюз - не єдина держава, але таке об'єднання, близьке за своєю суттю до федерального устрою єдиної держави. І ніхто в Євросоюзі не нав'язуватиме свої думки Україні. "Саме українці повинні вирішувати суверенно свою долю, а не озиратися на Росію. Підписувати чи ні Угоду про асоціацію з ЄС, повинні вирішувати не Брюссель чи Москва. Це повинні вирішувати Кишинів, Тбілісі й Київ", - заявив євродепутат.

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Він нагадав, що в підготовці до Вільнюського саміту, Україна і Європа "пройшли величезний шлях". "Питання реформи судочинства, генпрокуратури, в принципі, рухається в правильному напрямі. Є деякі спірні елементи, але їх теж можна буде вирішити. Сподіваюся, для цього знайдуться більшість голосів в українському парламенті. І вирішити ці питання вийде до саміту", - сказав він.