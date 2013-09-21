Азаров похвалився терпінням України щодо "недипломатичних" заяв з МС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров на 10-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«Гіпотетично така можливість існує. Наголошую, гіпотетично. А практично, коли ми говоримо своїм партнерам, а скажіть, щодо якої товарної позиції у вас є побоювання, покажіть, будь ласка, розрахунки - який товар раптом у два рази збільшить своє проходження через наш спільний кордон?», - сказав Азаров.

Він відзначив, що Україна має кілька угод про вільну торгівлю з різними країнами і об'єднаннями, і при підготовці та підписанні цих угод подібних проблем із Росією і країнами Митного союзу не виникало.

На тему: У МЗС РФ пропозиції України щодо Митного союзу назвали "нахлібництвом"

«Ми ж вже з двома десятками країн маємо договори про зону вільної торгівлі. Нещодавно ми підписали договір про зону вільної торгівлі з країнами ЄАВТ - взагалі ніхто жодних питань не ставив... Ми зараз ведемо переговори з Ізраїлем, Канадою про зону вільної торгівлі. Чому ці договори не викликають ніяких питань і проблем у наших партнерів — країн Митного союзу. А самі країни Митного союзу хіба не ведуть такі переговори, хіба вони не збираються укладати відповідні угоди з цілим рядом країн», - сказав Азаров.

Він відзначив, що всі питання двосторонньої торгівлі чітко визначені нормами Світової організації торгівлі (СОТ).

«Ці всі питання врегульовані нормами СОТ, чудово врегульовані. І тому, ми готові підкріпити це розрахунками, підписання угоди про асоціацію абсолютно ніяких ризиків не несе для країн Митного союзу», - сказав Азаров.

Він наголосив, що Україна готова обговорити цю тему з керівництвом країн Митного союзу і створити комісію з визначення сертифікатів походження продукції та пости спільного митного контролю.

«Наше терпіння і наше прагнення зараз вийти з цієї ситуації (напруга торгових відносин із РФ — УНІАН) викликане розумінням важливості торговельно-економічних відносин з країнами Митного союзу», - сказав Азаров.

Він відзначив, що 25 вересня має намір бути присутнім на засіданні Вищої економічної ради країн Митного союзу на рівні прем'єр-міністрів з тим, щоб продемонструвати готовність налагоджувати тісну співпрацю. «Тим самим ми показуємо, що ми хоч і спостерігачі (у ЄЕК — УНІАН), але ми готові налагоджувати співпрацю з країнами митного союзу», - сказав Азаров.

При цьому прем'єр-міністр відзначив, що Україна достатньо спокійно ставиться до критичних заяв, що звучать з боку представників Росії про небезпеку ЗВТ з ЄС.

«Іноді краще помовчати, зробити паузу і знайти якісь прийнятні рішення. Саме зважена позиція керівництва України говорить про те, що ми не реагуємо на якісь, іноді навіть неприпустимі з дипломатичної точки зору, заяви», - сказав Азаров.