Партія регіонів готова висунути Богатирьову, якщо Мартинюк не буде проти

Фракція Партії регіонів готова висунути кандидатуру Раїси БОГАТИРЬОВОЇ на посаду першого заступника голови Верховної Ради України, заявив представник партії, народний депутат України Ярослав СУХИЙ.

"Якщо вони (фракція Комуністичної партії) знімуть свою кандидатуру (на пост першого віце-спікера Адама МАРТИНЮКА – УНІАН), ми готові висунути Раїсу Василівну БОГАТИРЬОВУ або ..., ну, як визначиться фракція", - сказав депутат в ефірі Першого національного телеканалу.

Він підкреслив, що ПР поки не обговорювала, яку кандидатуру висуватиме на цю посаду, і, швидше за все, визначиться з цим на засіданні фракції вранці 14 грудня.

"Ми сподіваємося, що Адам Іванович (МАРТИНЮК) візьме самовідвід...", - сказав Я.Сухий.

При цьому Я.Сухий заявив, що його фракція наполягатиме на пакетному голосуванні за обрання першого заступника Верховної Ради і заступника голови ВР.

Він також відзначив, що Партія регіонів має намір наполягати на пакетному голосуванні за призначення прем`єр-міністра і формування Кабінету Міністрів. "Ми наполягатимемо, щоб це голосування відбувалося потім в пакеті з голосуванням за уряд", - сказав він. За словами Я.Сухого, його політична сила не менше інших зацікавлена в швидкому формуванні уряду. "Не можна так робити - ми обираємо прем`єр-міністра і не обираємо новий уряд. Тоді це називається "Мавпяча праця", - цитує депутата Кореспондент.net.

Раніше представник Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявив, Партія регіонів наполягає на обранні першим заступником голови Верховної Ради Адама МАРТИНЮКА.