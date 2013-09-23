Комуністи знову збирають людей щодо референдуму про Митний союз

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Заявку 19 вересня подали до ЦВК громадяни України – Олександр Адвена, Петро Симоненко (лідер КПУ) та Григорій Буйко (секретар ЦК КПУ).

За даними прес-служби, збори заплановано провести 29 вересня на стадіоні “Спартак” у Києві.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня КПУ вже проводила збори щодо всеукраїнського референдуму. Тоді учасники цих зборів, які проходили на стадіоні "Спартак", затвердили питання на референдум: «Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації?» з варіантами відповіді «та» чи «ні».

12 вересня ініціативна група з проведення референдуму про вступ України до Митного союзу подала до Центрвиборчкому документи для реєстрації.

17 вересня ЦВК відмовив у реєстрації цієї ініціативної групи.

В ЦВК підкреслили, що на виконання рішення суду не направляли свого представника на збори громадян, які проводились на стадіоні “Спартак”, що унеможливлює посвідчення факту проведення цих зборів.

Зокрема, напередодні організованих тоді КПУ зборів Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив КПУ проводити їх. Також ухвалою суду ЦВК було заборонено направляти свого представника на збори громадян України з приводу проведення референдуму.