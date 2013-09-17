ЦВК відмовилась реєструвати групу з проведення референдуму про МС

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ЦВК ухвалила на сьогоднішньому засіданні. За таке рішення проголосували 13 членів ЦВК.

За словами заступника голови ЦВК Андрія Магери, згідно з законом про всеукраїнський референдум, повідомлення про проведення зборів громадян повинно бути подано до ЦВК не пізніше ніж за 5 календарних днів до його проведення.

В той же час лідер КПУ Петро Симоненко, громадяни Буйко та Адвена повідомлення про проведення 8 вересня 2013 року на стадіоні “Спартак” зборів громадян щодо організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно вступу України до союзу в рамках Євразійського економічного співтовариства подали до ЦВК 3 вересня 2013 року, тобто за 4 календарні дні до вказаної у повідомленні дати проведення зборів громадян, тобто з порушенням встановленого терміну.

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Разом з тим ухвалою Окружного адмінсуду Києва від 6 вересня поточного року за позовами Європейської партії України до ЦВК, Центрвиборчкому заборонено направляти свого представника на збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму.

Магера зазначив, що на виконання рішення суду ЦВК не направляла свого представника на збори громадян, які поводились на стадіоні “Спартак”, що унеможливлює посвідчення факту проведенні цих зборів.

За його словами, при утворенні ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народної ініціативи не дотримано порядку, передбаченого ст. 30 відповідного закону.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив КПУ організовувати і проводити збори громадян з приводу проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до Митного союзу. Також ухвалою суду ЦВК заборонено направляти свого представника на збори громадян України з приводу проведення референдуму.

Проте 3 вересня лідер КПУ Симоненко сказав, що збори громадян з підготовки референдуму все ж відбудуться 8 вересня.

За даними ЗМІ, Компартія подала друге повідомлення до ЦВК і зазначила, що збори відбудуться 8 вересня, але тема зборів інша – вступ до ЄврАзЕс.

8 вересня учасники зборів, які проходили на стадіоні "Спартак", затвердили питання на всеукраїнський референдум: «Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації?» з варіантами відповіді «та» чи «ні».

Як заявив державний виконавець, якого не пустили на збори ініціативної групи КПУ і «Українського вибору» 8 вересня, ЦВК не зможе зареєструвати ініціативну групу з проведення референдуму, оскільки збори проводились незаконно.

Між тим 12 вересня ініціативна група з проведення референдуму про вступ України до Митного союзу подала до Центрвиборчкому документи для реєстрації.

Групу було створено на зборах, які відбулися в Києві на стадіоні «Спартак» 8 вересня 2013 року. Ініціативна група з проведення референдуму складається з 9892 осіб, з яких рівно половина, 4946 — активісти Громадського руху «Український вибір», а інша половина – представники Комуністичної партії.

Згідно із законом «Про референдум», ЦВК у п'ятиденний строк проводить аналіз документів на предмет їх відповідності законодавству і за результатами приймає постанову про реєстрацію ініціативної групи або про відмову в реєстрації із зазначенням мотивів такого рішення.

Після ухвалення Центрвиборчкомом рішення члени ініціативної групи в сорокаденний строк повинні зібрати не менш як три мільйони підписів на підтримку проведення референдуму.