У МЗС не бачать причин розірвання угоди про вільну торгівлю з СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс, коментуючи заяву прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про те, що Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, втратить привілеї у торгівлі з Росією.

“Ми уважно ставимося до застережень і питань, які виникають у російської сторони, стосовно укладення Угоди про асоціацію, і неодноразово керівництво України висловлювало готовність до предметного обговорення цих питань з російською стороною, в тому числі і у тристоронньому форматі з залученням сторони ЄС, - сказав Перебійніс.

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При цьому він зазначив, що на сьогодні Україна є учасницею угоди про зону вільної торгівлі СНД, яка продовжує діяти.

“Ми не бачимо ніяких підстав для того, щоб ця угода якимось чином припиняла свою дію по відношенню до України, яка підписала цю угоду і парламент її ратифікував”, - додав він.