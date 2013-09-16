Азаров хоче провести тристоронні переговори з ЄС та Росією

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив опрацювати можливість проведення консультацій з ЄС та Росією, в тому числі у тристоронньому форматі, з метою ефективного застосування положень Угоди про зону вільної торгівлі з СНД та Угоди про асоціацію з ЄС в частині ЗВТ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне доручення сьогодні під час наради він дав Мінекономрозвитку, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Міненерговугілля та Мінінфраструктури.

Читайте також: У Митному союзі Україна була б найбільшим "трофеєм" Росії – Бжезинський

Крім того, прем’єр доручив цим міністерствам вжити додаткових заходів з метою інформування провідних національних компаній, галузевих асоціацій товаровиробників про переваги і можливості поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в рамках Угоди про асоціацію.

Як повідомлялося, в середу, 18 вересня, Кабінет міністрів на своєму засіданні розгляне проект Угоди про асоціацію з ЄС.