Блок Литвина звинувачує ПР і КПУ у «політичній корупції»

Фракція Блоку Литвина не претендуватиме на посади у керівництві парламенту, вона претендує на два комітети – бюджетний і комітет з прав людини і нацменшин.

Про це сказав кореспонденту УНІАН член цієї фракції Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

За його словами, фракція Блоку Литвина не підтримує домовленості фракцій Партії регіонів та КПУ щодо спільного висунення кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради. «Ми не підтримуємо, оскільки це теж є елементом політичної корупції», - зазначив він.

Як сказав С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, саме політичною корупцією можна назвати дії, коли розподіл посад відбувається за принципом: «Ви нам це, а ми вам те».

Він наголосив, що голосування за кандидатури на посади заступників голови ВР мають відбуватися за участю усього парламенту. «Керівництво парламенту обирається усією ВР, а не коаліцією. І коаліція не може диктувати умови, тим більше, така хитка коаліція», - підкреслив С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що фракція Блоку Литвина претендує на керівництво у двох комітетах парламенту – комітеті ВР з питань бюджету, і кандидатурою на цю посаду є Микола ДЕРКАЧ, і комітеті ВР з прав людини, національних меншин, і кандидатом на цю посаду є Ігор ШАРОВ.