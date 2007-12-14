Ющенко вимагатиме, щоб новий уряд дбав про чорнобильців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє вимагати від нового уряду впровадження ефективних програм соціальної підтримки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні на церемонії покладання квітів до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» і вшанував їхній подвиг хвилиною мовчання.

У церемонії покладання взяли участь голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО, голова КМДА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та інші.

Як зазначив глава держави у своєму зверненні, «сьогодні Україна вшановує героїв-рятівників, що стали на шляху ядерної стихії Чорнобиля. У скорботі ми схиляємося перед тими, хто загинув, рятуючи рідну землю і все людство від наслідків найбільшої в світовій історії техногенної катастрофи. У наших серцях назавжди залишиться світла пам`ять про жертви ядерного апокаліпсису кінця XX століття. Чорнобиль для нас ніколи не стане минулим».

В.ЮЩЕНКО як Президент України наполягатиме на тому, щоб герої Чорнобиля завжди відчували постійну увагу, підтримку і турботу держави, щоб були створені всі умови для їх соціальної і медичної реабілітації, вирішені усі життєво важливі питання, починаючи від гідних розмірів пенсій і до забезпечення достойних умов життя, сучасного медичного обслуговування.

*** Згідно з Указом Президента України від 10 листопада 2006 року, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відзначається щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.