Посол США обіцяє, що Вашингтон продовжить тиск для звільнення Тимошенко

Активна підтримка Сполученими Штатами підписання Угоди про асоціацію з ЄС спричинена саме бажанням утвердити в Україні демократію, заявив посол США Джеффрі Пайєтт в інтерв'ю "Українській правді".

"Я чимало попрацював в недемократичних країнах. Україна на них не схожа. Україна виглядає як демократія в розвитку, і США зроблять усе, що в їх силах, щоб допомогти їй. Включно…з продовженням нашої підтримки інституціям громадянського суспільства", - заявив посол.

На уточнююче запитання, чи включається сюди тиск на українську владу з метою звільнення Тимошенко, Пайєтт відповів ствердно: "Так, абсолютно".

Посол розповів, що у ході спілкування з високо посадовцями із ЄС на форумі в Ялті побачив незмінність позиції ЄС до питання вибіркового правосуддя.

"Я думаю, що ЄС дуже чітко висловився стосовно умов для підписання Угоди про асоціацію. І це включає припинення вибіркового переслідування. І кожен з європейських лідерів, яких я чув наприкінці минулого тижня в Ялті, підтвердив такий підхід", - каже Пайєтт.

Це, за його словами, підтвердили "і Сікорський, і Фюле, і Кокс, і Кваснєвський, і Більдт, і президент Литви".

"Що стосується політики США в цьому питанні, то її основа – це, перш за все, підтримка місії Кокса і Кваснєвського", - заявив посол.

Джеффрі Пайєт прибув до Києва у якості посла США в Україні у серпні 2013 року.

Місія Кокса-Квасневського була відряджена Європарламентом як посередник між Європою, опозицією і владою України для вирішення проблеми вибіркового правосуддя.

В ході роботи місії уже вдалось звільнити екс-міністів Юрія Луценка, Григорія Філіпчука, екс-в.о. міністра Валерія Івашенка.

Проте над вирішенням ключового питання – звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко – робота триває досі.

Звіт місії, на основі якого Європарламент визначиться з підписанням Угоди про асоціацію, має бути заслуханий 15 листопада.