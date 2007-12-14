Кириленко пояснив, чому Мартинюк не гідний

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вкотре заявляє, що члени НУ-НС не підтримають кандидатуру представника КПУ на посаду першого заступника голови Верховної Ради, натомість готові підтримати висуванців Партії регіонів або Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Немає жодних підстав, тим більше нашими голосами, “в пакеті” голосувати за представника опозиційної сили, яка набрала далеко не найбільшу кількість голосів», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що висувати претендентів на посаду першого заступника ВР мають «ті політичні сили, які набрали найбільшу кількість голосів і які представляють той напрямок і уособлюються з курсом на економічні реформи і йдуть шляхом вперед, а не повертаються назад».

В.КИРИЛЕНКО вважає, що ця посада має бути зайнята представником Партії регіонів або Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня народний депутат, член Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заявив, що фракція ПР готова висунути кандидатуру Раїси БОГАТИРЬОВОЇ на посаду першого заступника голови ВР.

У свою чергу, інша представниця Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО заявляла, що Партія регіонів і КПУ висуватимуть спільно кандидатуру комуніста Адама МАРТИНЮКА на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Водночас представник БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявив, що БЮТ не голосуватиме за кандидатуру А.МАРТИНЮКА.

Про відмову голосувати за А.МАРТИНЮКА також неодноразово заявляли представники НУ-НС.