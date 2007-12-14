СБУ допитує Рудьковського

Міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ перебуває у приміщенні Служби безпеки України, де дає свідчення у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО, слідчий викликав М.РУДЬКОВСЬКОГО до себе сьогодні на 10.00, але той чомусь приїхав о 14.00.

М.ОСТАПЕНКО також нагадала, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ допитується у рамках кримінальної справи, порушеної за ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня СБУ викликала на допит М.РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн.

За словами в.о. голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, 12 грудня міністру мали вручити повістку слідчі СБУ безпосередньо на робочому місці.

«Наші слідчі чекали його прямо в міністерстві за його місцем роботи. Якщо за місцем роботи його не знайшли, то за місцем проживання буде вручена йому повістка – він (М.РУДЬКОВСЬКИЙ – УНІАН) викликається на допит в рамках кримінальної справи, яку розслідує СБУ», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, додавши, що йдеться про незаконну розтрату державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн. у червні цього року.

Раніше М.ОСТАПЕНКО повідомила "Українській правді", що 12 грудня слідчий СБУ у приймальні Мінтрансу намагався вручити М.РУДЬКОВСЬКОМУ повістку, проте той "втік з кабінету, пославшись на зайнятість". Тому, за словами прес-секретаря в. о. голови СБУ, слідчий вимушений був вручити повістку його секретарці.

Епізод, за яким викликається М.РУДЬКОВСЬКИЙ в СБУ, стосується поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу.