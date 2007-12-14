Регіоналів дратують «систематичні запізнення» Яценюка
16:19, 14 грудня 2007Політика
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Спікера попередили про можливі проблеми
|Олександр ЄФРЕМОВ
«То, як поводиться новообраний спікер Парламенту, не укладається ні в які норми, - цитує депутата прес-служба ПР. - Ніколи раніше Голова Верховної Ради не дозволяв собі настільки вільно трактувати норми Регламенту. Більше того, Арсеній Яценюк дозволяє собі не з’являтися на своє робоче місце після оголошеної ним же самим перерви. Його запізнення стають систематичними. На мій погляд, подібна неповага до депутатського корпусу може закінчитися сумно для цього керівника», - підсумував депутат.
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