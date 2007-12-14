Регіоналів дратують «систематичні запізнення» Яценюка

Нардеп від Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що ігнорування вимог Регламенту Верховної Ради головою ВР Арсенієм Яценюком свідчить про те, що цей політик не доріс до розуміння ролі і місця Парламенту в житті країни.

«То, як поводиться новообраний спікер Парламенту, не укладається ні в які норми, - цитує депутата прес-служба ПР. - Ніколи раніше Голова Верховної Ради не дозволяв собі настільки вільно трактувати норми Регламенту. Більше того, Арсеній Яценюк дозволяє собі не з’являтися на своє робоче місце після оголошеної ним же самим перерви. Його запізнення стають систематичними. На мій погляд, подібна неповага до депутатського корпусу може закінчитися сумно для цього керівника», - підсумував депутат.