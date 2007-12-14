Слідчий СБУ взяв з Рудьковського підписку про невиїзд

Слідчий СБУ, у якого зараз на допиті в рамках кримінальної справи за фактом зловживання службовим становищем, перебуває міністр транспорту та зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Вона зауважила, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ допитується у справі як підозрюваний.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня СБУ викликала на допит М.РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн.