У Львові з'явиться пам'ятна дошка Шевельову

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив мер Львова Андрій Садовий.

Львівський градоначальник, зокрема, нагадав, що Шевельов жив і працював у Львові.

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"Він у Львові жив. Отже, у Львові буде пам'ятна дошка на будинку, де він мешкав", - пообіцяв Садовий.

Мер також підкреслив, що Шевельова обрали кращі навчальні заклади світу. Він був професором Гарвардського і Колумбійського університетів.

"Ми повинні пишатися всім, що він зробив для України, ми повинні цінувати це", - заявив Садовий.

"Дуже часто ми кидаємо в людей бруд, потім нам стає соромно", - прокоментував мер Львова рішення Харківської міської ради та голови з приводу демонтажу меморіальної дошки Шевельову в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятну дошку українському філологу Юрію Шевельову встановили активісти Громадського комітету з ушанування 105-річчя філолога в Харкові 3 вересня, згідно з рішенням міської топонімічної комісії від 25 травня 2011 року.

Дошка була виготовлена на пожертви меценатів. Організатори встановлення – філологи, українські громадські діячі, представники культурно-просвітницьких організацій.

Після встановлення дошки Антифашистський комітет звинуватив Шевельова в колабораціонізмі під час Другої Світової війни.

4 вересня відбулося засідання топонімічної комісії Харківської міськради, на якій розглядалося питання встановлення дошки Шевельову на будинку по вулиці Сумській, де він мешкав до 1943 року. Топонімічна комісія рекомендувала переглянути видані дозволи на встановлення дошки.

25 вересня, Харківська міська рада скасувала рішення топонімічної комісії від 25 травня 2011 року, яким дозволялося встановлення меморіальної дошки Шевельову.

Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив, що до міської ради надійшло звернення від мешканців будинку, де була встановлена дошка, про те, що вони не хочуть, щоб ця пам`ятна табличка була розміщена на будівлі. Він також зазначив, що рішення ґрунтується не на наукових досягненнях філолога, а на його діяльності в роки війни.

25 вересня, близько 13.00 меморіальна дошка Шевельову була демонтована.