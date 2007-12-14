У НУ-НС кажуть, що сьогоднішня поступка була останньою

“Перенесення голосування за прем’єр-міністра та уряд України на вівторок – це остання поступка більшості для меншості, тому що подальші поступки будуть вже здачею інтересів демократичної коаліції”, - прокоментував в інтерв’ю Офіційному сайту блоку НУ-НС народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Павло Жебрівський рішення сьогоднішнього засідання Верховної Ради.

“Безумовно, варто привітати бажання Голови парламенту отримати консенсусне рішення, але, на мій погляд, якщо й далі буде перенесено голосування з важливих для країни питань, поставиться під сумнів ефективність діяльності більшості", - підкреслив народний депутат.

Депутат, втім зазначив, що "спроби спікера Верховної Ради знайти порозуміння і баланс інтересів усіх фракцій є позитивними для українського парламентаризму”.

“Для перешкоджання блокування трибуни опозицією, яке може відбутися у вівторок, є всі засоби, для того, щоб рішення можна було прийняти”, - зазначив Жебрівський.