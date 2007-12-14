Регіонал Колесников врятував Львівську міськраду від шибениці
Депутат від ордена не відмовиться
|Борис КОЛЕСНИКОВ
Пан Колесников повідомив газеті “Коммерсант-Украина”, що не має наміру коментувати дії Львівської міськради, і порадив його депутатам концентруватися на комунальних проблемах міста, а не на великій політиці. "Їм тільки це і потрібно (втручатися в політику). Це звернення – пряма образа президентові. Я нічого коментувати не буду. Тому що якщо я стану це коментувати, завтра всі міські ради Донецької області повісять Львівську міськраду!",- обурено заявив Борис Колесников.
Все ж таки депутат вирішив поцікавитися, за що ж його хочуть позбавити ордена. "Зокрема, за участь в Сєвєродонецькому з`їзді в 2004 році", - відповів кореспондент.
"Я і в наступному братиму участь, якщо на те пішло!" – пообіцяв пан Колесников.
Борис Колесников відомий як один з організаторів з`їзду депутатів усіх рівнів, що відбувся в Сєвєродонецьку 28 листопада 2004 року. На той час він був головою Донецької облради. Під час з`їзду він, зокрема, закликав вирішити питання про створення нової української Південно-Східної держави у формі федеральної республіки. Ії столицею Борис Колесников запропонував оголосити Харків. Президент неодноразово заявляв, що вважає за необхідне покарати всіх організаторів з`їзду, а також тих, хто закликав до федералізації країни.