Регіонал Колесников врятував Львівську міськраду від шибениці

Депутати Львівської міськради звернулися до Президента з вимогою скасувати указ про нагородження народного депутата фракції Партії регіонів Бориса Колесникова орденом "За заслуги" II ступеня, оскільки вважають, що він одержав нагороду незаслужено. Пан Колесников упевнений, що такі дії львівських депутатів є "прямою образою Президента", і відмовлятися від нагороди не збирається.

Пан Колесников повідомив газеті “Коммерсант-Украина”, що не має наміру коментувати дії Львівської міськради, і порадив його депутатам концентруватися на комунальних проблемах міста, а не на великій політиці. "Їм тільки це і потрібно (втручатися в політику). Це звернення – пряма образа президентові. Я нічого коментувати не буду. Тому що якщо я стану це коментувати, завтра всі міські ради Донецької області повісять Львівську міськраду!",- обурено заявив Борис Колесников.

Все ж таки депутат вирішив поцікавитися, за що ж його хочуть позбавити ордена. "Зокрема, за участь в Сєвєродонецькому з`їзді в 2004 році", - відповів кореспондент.

"Я і в наступному братиму участь, якщо на те пішло!" – пообіцяв пан Колесников.

Борис Колесников відомий як один з організаторів з`їзду депутатів усіх рівнів, що відбувся в Сєвєродонецьку 28 листопада 2004 року. На той час він був головою Донецької облради. Під час з`їзду він, зокрема, закликав вирішити питання про створення нової української Південно-Східної держави у формі федеральної республіки. Ії столицею Борис Колесников запропонував оголосити Харків. Президент неодноразово заявляв, що вважає за необхідне покарати всіх організаторів з`їзду, а також тих, хто закликав до федералізації країни.