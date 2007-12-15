Хакер, який зламав систему ”Рада”, працює у Віктора Балоги?

Народний депутат України, член фракції Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" Олександр ДОНІЙ заявляє, що йому відомо ім’я хакера, який зламав систему „Рада” під час голосування за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

Про це він заявив у програмі „Свобода” на телеканалі „Інтер”.

За словами депутата, йому в перерві програми „Свобода” подзвонив відомий український журналіст Володимир БОЙКО. Журналіст повідомив О.ДОНІЮ, що йому відоме прізвище хакера. О.ДОНІЙ розповів, що журналіст назвав йому це ім’я, але сам він в ефірі називати його не хоче. Він лише сказав, що ця людина свого часу була одним з помічників народних депутатів, після того ця людина працювала в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, коли його очолював Віктор БАЛОГА, а зараз цей хакер працює в Секретаріаті Президента України. „За твердженням В.БОЙКА, система „Рада” зламувалась кілька десятків разів, і привід був – допомога депутату виступати якомога частіше”, - підкреслив О.ДОНІЙ.

Він підкреслив, що цю інформацію має перевірити СБУ, і В.БОЙКО готовий дати свідчення (повний текст статті В.Бойка тут ).

При цьому О.ДОНІЙ зауважив, що він не говорить про причетність до зриву голосування В.БАЛОГИ, чи когось іншого. За його словами, на це запитання має дати відповідь Служба безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня під час голосування про призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА і Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Депутати від фракції БЮТ звернулися з проханням до СБУ порушити кримінальну справу щодо перешкоджання депутатам у їхньому волевиявленні.

Тим часом прес-центр СБУ 12 грудня повідомив, що спеціальна міжвідомча комісія у складі фахівців СБУ та Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ не виявила втручання в роботу системи «Рада» під час голосування про призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра.