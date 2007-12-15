Рудьковський і Шуфрич оббрехали Яценюка?

Прес-служба МЗС України заявляє про безпідставність звинувачень міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та народного депутата Нестора ШУФРИЧА на адресу колишнього міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА у зловживанні бюджетними коштами для здійснення авіаперельотів.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби МЗС у зв’язку із неправдивими даними та звинуваченнями, які прозвучали на адресу А.ЯЦЕНЮКА з боку М.РУДЬКОВСЬКОГО та Н.ШУФРИЧА у програмі „Свобода Савіка Шустера” на телеканалі „Інтер” 14 грудня.

Як зазначає прес-служба МЗС, протягом усього часу перебування на посаді міністра закордонних справ А.ЯЦЕНЮКА співробітники МЗС користувалися тільки рейсовими літаками для здійснення закордонних візитів та відряджень. При цьому А.ЯЦЕНЮК особисто літав виключно економ-класом на європейських авіамаршрутах.

Використання чартерних літаків відбувалося за умови відсутності безпосереднього сполучення з країною призначення та із необхідністю врахування заходів безпеки.

З кінця березня до кінця листопада 2007 року лише два з понад 30 закордонних візитів міністра А.ЯЦЕНЮКА було здійснено чартерними літаками за рахунок Міністерства закордонних справ - це візити в Косово та Афганістан. При цьому в обох випадках ці рейси в установленому порядку були погодженні з Кабінетом міністрів, а офіційну делегацію міністерства супроводжувала велика група представників українських ЗМІ, бізнесменів та військових.