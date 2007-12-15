Янукович виступить на з`їзді ”Единой России”

Виконуючий обов`язки прем`єр-міністра України, лідер Партії регіонів Віктор Янукович має намір у понеділок відвідати з`їзд партії "Единая Россия" в Москві, повідомив на прес-конференції в Києві директор Інституту СНД, депутат Держдуми Костянтин Затулін.

"У понеділок, 17 грудня, до нас на з`їзд "Единой России" приїжджає Віктор Федорович Янукович", - сказав Затулін.

Відносини між російською партією "Единая Россия" і Партією регіонів базуються на Угоді про співпрацю, підписаній між партіями 2005 року, а також Меморандумі про напрями співпраці між двома політичними силами.

Планується, що Віктор Янукович зустрінеться з керівництвом "Единой России" і виступить на з`їзді.