Прокуратура відкрила 4 провадження у зв'язку з подіями біля КМДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Одне кримінальне провадження відкрите прокуратурою Шевченківського району за заявою народних депутатів щодо перешкоджання їх законній діяльності (ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України).

Ще 2 кримінальних провадження відкрито за заявами працівників міліції у зв'язку з вчиненим їм опором (ч. 2 ст. 342 КК). Крім того, одне провадження розслідується за фактом грубого порушення громадського порядку – хуліганство (ч. 1, ст. 296), поінформували в прокуратурі. Розслідуванням цих 3 кримінальних проваджень займається Шевченківське райуправління міліції.

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Крім того, в прокуратурі нагадали, що у провадженні міліції Шевченківського району знаходиться ще 5 протоколів, складених відносно учасників акції за адміністративні порушення – дрібні хуліганства.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 жовтня, представники опозиційних партій протестували проти проведення сесії Київради, яку вони вважають нелегітимною через закінчення терміну повноважень нинішнього складу.

Будівлю мерії узяли під охорону співробітники МВС. Прихильники опозиції на чолі з народними депутатами намагалися пройти в будівлю мерії, щоб зашкодити проведенню засідання. Над натовпом пустили сльозоточивий газ, хтось кинув кілька димових шашок.

У міліції заявили, що під час зіткнень біля будівлі столичної мерії 4 міліціонери дістали тілесні ушкодження, одного з них було госпіталізовано.

Разом з тим начальник Головного управління МВС України в Києві Валерій Коряк визнав, що правоохоронці застосовували сльозоточивий газ проти учасників акції протесту.

“Працівника (міліції) затягнули в натовп і почали бити. Тому газ було застосовано. Працівника повернуто назад. Масового застосування газу не було”, - сказав Коряк.