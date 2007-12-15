Шуфрич з подивом сприйняв заяву МЗС

В.о. міністра з питань надзвичайних ситуацій України, народний депутат від фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ з подивом сприйняв заяву, розповсюджену прес-службою Міністерства закордонних справ України, про звинувачення ним Арсенія ЯЦЕНЮКА у зловживанні бюджетними коштами для здійснення авіаперельотів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.ШУФРИЧА, виступаючи у програмі “Свобода Савіка ШУСТЕРА” на телеканалі “Інтер” у суботу, 14 грудня, Н.ШУФРИЧ сказав наступне: «Не тільки РУДЬКОВСЬКИЙ, а й пан ЯЦЕНЮК, БАЛОГА з родиною та інші помаранчеві високопосадовці не раз використовували чартерні рейси за бюджетні кошти для свого пересування. Що стосується конкретного чартерного рейсу ЯЦЕНЮКА в Косово, куди він прибув літаком не державного спеціалізованого авіаційного підприємства «Україна», що передбачається в таких випадках, а орендував у комерційної структури «Середземноморські авіалінії» літак ТУ-134, спроможний перевозити понад 100 пасажирів, приблизно за 200 тис. гр. за рахунок державного бюджету, в той час, як інші міністри закордонних справ користувалися в основному рейсовими літаками».

Прес-служба народного депутата наголошує, що Н.ШУФРИЧ «не стверджував про зловживання, тому що це має встановити слідство і суд, а тільки констатував факт використання чартерних рейсів не лише міністром транспорту та зв’язку Миколою РУДЬКОВСЬКИМ, а й іншими, в тому числі й помаранчевими високопосадовцями».

На думку Н.ШУФРИЧА, «враховуючи такий резонанс довкола цього питання, варто буде вивчити питання, пов’язане із використанням чартерних рейсів за бюджетні кошти можновладцями, як мінімум з 2005 року, коли було обрано Президентом України Віктора ЮЩЕНКА, та до влади прийшла його помаранчева команда», акцентує прес-служба народного депутата.

Як повідомляв УНІАН, МЗС поширило в неділю коментар, де називає “неправдивими даними та звинуваченнями”, що прозвучали з боку в.о. міністра транспорту та зв’язку М.РУДЬКОВСЬКОГО та Н.ШУФРИЧА“ на адресу екс-міністра А.ЯЦЕНЮКА у зловживанні бюджетними коштами для здійснення авіаперельотів.

“Протягом всього часу перебування на посаді міністра А.ЯЦЕНЮКА співробітники МЗС користувалися тільки рейсовими літаками для здійснення закордонних візитів та відряджень. При цьому, А.ЯЦЕНЮК особисто літав виключно економ-класом на європейських авіа маршрутах”, - наголошує прес-служба.