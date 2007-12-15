Ющенко хоче бачити прем`єром Тимошенко, але...

Президент Віктор Ющенко переконаний, що відповідальність за відсутність в Україні уряду лежить на Партії регіонів, БЮТ і НУ-НС. Таку думку він висловив в інтерв`ю 5 каналу, показаному в суботу.

"Ключова відповідальність, я переконаний, на двох політичних силах – Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, і плюс "Наша Україна" як такий довісок", - цитує Ющенка "Українська правда" .

За його словами, "йдеться не тільки про проблеми регламенту". "Насправді не завжди навіть мова йде про змістовні ідеологічні протиріччя, а йде про набагато прагматичніші речі", - вважає президент.

"Хотілося б щоб ми розставили крапки на регламенті, щоб ні в кого сумнівів не було", - додав він.

Ющенко наголосив, що члени коаліції повинні мати довіру один до одного. "Бо коаліція в 227 голосів без довіри – дуже складно буде рухатися країні. Парламент може стати джерелом нестабільності, як він став рік тому", - попередив президент.

За словами Ющенка, йому хотілося б, щоб прем`єром стала саме Юлія Тимошенко. "Я б хотів, щоб це відбулося. Це природа мого повторного подання", - наголосив він.

Президент підкреслив, що "в парламенту повинно вистачити мужності пройти процедурні бар`єри", однак зазначив, що вони виписані в регламенті "сумнівно".