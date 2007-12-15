Ющенко звертається до фракції НУ-НС: або не сперечайтесь, або крутіться самі

Президент Віктор Ющенко вимагає, щоб фракція "Наша Україна – Народна самооборона" одноголосно прийняла запропоновані ним кандидатури на посади міністрів.

Про це він заявив в інтерв`ю 5 каналу, показаному в суботу.

"Проблема у фракції та, що від президента по суті вимагають, щоб він назвав імена. Моя умова: я можу назвати імена, колеги, але зустрічна вимога - ви повинні одноголосно їх підтримати", - цитує президента "Українська правда".

"Якщо такого симбіозу не виникає, я буду поважати вибір фракції. Колеги, формуйте позицію, формуйте кандидата, підтримуйте його одноголосно. Якщо це вам вдається, будь ласка, рухайтеся", - зазначив він.

Ющенко зазначив, що на засіданні фракції НУ-НС у четвер виклав аргументи, що запропоновані кандидатури треба сприймати "не через призму пакету уряду, а в цілому тих балансів, які нам треба зробити, починаючи від спікера парламенту, прем`єр-міністра, розподілу комітетів і ситуації у фракції". "Це все повинно бути єдине поняття, єдиний контекст", - наголосив він.

"По-друге, є мотиви професійні. Треба просто представити свіжу кров, свіжі погляди, свіжу механіку реалізації реформ", - зазначив Ющенко.

"По-третє, головне зараз домовитися, щоб питання складу Кабінету міністрів не стояло на заваді й не було найменшим сумнівом відносно прийняття цілого пакету", - підкреслив він.

За його словами, "найбільша дискусія була по міністру освіти", однак його позиція "була сприйнята головою фракції".