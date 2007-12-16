Розпуску Ради більше не буде: у Ющенка лишилася надія на Литвина

Президент Віктор Ющенко не допускає розпуску парламенту в разі якщо уряд не буде сформовано вчасно.

"На жаль, Конституція цього не допускає", - заявив він в інтерв`ю 5 каналу.

Він зазначив, що в такому разі треба буде повернутися до переговорів.

"Я зараз міркую над тим, які гарантії повинен принести президент, щоб парламент перейшов до контруктивної частини переговорного процесу, якщо найближчий день-два-три буде проблемним з точки зору організації голосувань по президії, комітетах, уряду, прем`єр-міністру", - сказав Ющенко.

Він наголосив, що всіляко буде підтримувати участь Блоку Литвина в формуванні коаліції.

"Я думаю, що пропозиції в тому числі Блоку Литвина – це, можливо, буде та річ, навколо якої може піднятися і рівень культури дискусії й сама ціль формування нових параметрів взаємодії", - сказав президент.

Українська правда