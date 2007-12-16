Соціалісти знають, навіщо БЮТ імперативний мандат?

Секретар політради Соцпартії Ярослав МЕНДУСЬ переконаний, що імперативний мандат не має права на існування в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.МЕНДУСЬ повідомив журналістам після третього етапу звітно-виборчої конференції Івано-Франківської обласної організації СПУ.

«Закон України про імперативний мандат для депутатів місцевих органів влади, на моє переконання, є антиконституційним законом, оскільки він грубо обмежує можливості, повноваження і права, надані Конституцією обранцю місцевого органу влади», - зауважив Я.МЕНДУСЬ, додавши, що такий закон потрібен був БЮТ, який обрав до свого списку людей, котрі почали сповідувати інші принципи.

Однак на думку представника СПУ, «завершення політичної реформи – це нагальна справа для держави, яка, по суті, відкриє Україні шанс до європейської спільноти». «Утвердження в Україні європейської моделі влади гарантує нам можливість інтеграції в європейську спільноту», - наголосив Я.МЕНДУСЬ.