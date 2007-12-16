Матвієнко з НУ-НСу пропонує ”ширку”: НУ-НС, БЮТ та ПР

Лідер Української республіканської партії “Собор”, народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій МАТВІЄНКО вважає, що в нинішніх умовах найкращий вихід для України – «залишається створення широкої парламентської коаліції за участю БЮТ, блоку НУ-НС та Партії регіонів».

Про це А.МАТВІЄНКО заявив на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Коли ПЛЮЩ говорить за широку коаліцію, то ТИМОШЕНКО кричить, що це зрада. Коли МАТВІЄНКО каже, що найкращою коаліцією була б коаліція БЮТ, Нашої України та Партії регіонів це теж не сприймається. А я кажу, що нам сьогодні треба бути готовим до викликів, які стоять перед суспільством. Ці виклики полягають у системній реформі, яка потребує конституційних змін. Крім політичної, це і пенсійна, земельна, податкова, освітня реформи та інші. Якщо ми сьогодні не дамо поштовх реформам, то повинні розуміти, що Україна не вийде на орбіту тієї європейської перспективи, про яку ми мріємо. Бо це сьогодні пута на ногах України, з якими нас ніколи не прийме Європа», - заявив лідер УРП “Собор”.

«Щоб створити таку коаліцію, то потрібно сісти всім за стіл і написати у знаменнику «Україна», а не власні амбіції чи матеріальні інтереси, тоді і в чисельнику ми додамо. І, на жаль, ми не можемо ніяк зараз скласти ці дроби до купи. І це реальність, з якої потрібно виходити з якимось стратегічним надзавданням для країни», - каже А.МАТВІЄНКО.

На його думку, “в 228 голосів це все «не вирішиться ніколи». «Регіони» бояться нового перерозподілу власності. І для того, щоб не обрати ТИМОШЕНКО і дестабілізувати ситуацію в ім’я власної користі, вони ходять і шукають, кого ж можна купити. Із 227, які залишилися, двох знайти на кожну ситуацію голосування дуже легко».

Водночас, на переконання А.МАТВІЄНКА Юлія ТИМОШЕНКО готує собі «запасний варіант на президентські вибори» і тому не хоче широкої коаліції.

«Вона (ТИМОШЕНКО) каже регіонам – ми ніколи не підемо з вами у коаліцію, нічого не хочемо мати спільного, але для того, щоб ви бути задоволені, готові вам віддати посади першого віце-спікера, віце-прем’єра, заступників усіх міністерств Кабміну без виключення. Я себе запитую: а де є така практика, щоб опозиція отримувала владу в опонентів, які мають реалізовувати свою програму? Ніде в світі немає такої практики. Але по своїй суті це і є широка коаліція, але називати її такою ми не можемо, бо «не велено». Бо треба комусь готувати президентські вибори, які чітко розмежовують Україну навпіл», - вважає А.МАТВІЄНКО.

На його думку, Партії регіонів сьогодні «війна вигідна», оскільки із моменту проголошення демократичної коаліції всю відповідальність за ситуацію в державі «несемо ми, а не вони».