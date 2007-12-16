У ПР вирішили Симоненка до ”ширки” не брати?

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Толстоухов про коаліції зі знаком "плюс" та "мінус"
Народний депутат від Партії регіонів, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ вважає створення широкої коаліції за участю Партії регіонів, частини НУ-НС та Блоку Литвина найбільш реальним варіантом.
Про це А.ТОЛСТОУХОВ сказав в інтерв’ю радіо “Свобода”.
“Мені здається, що більш реальною є формула: Партія регіонів, частина «Нашої України», Блок Литвина і участь комуністів у голосуванні з тих питань, де буде досягнута спільна мова, або де вони підтримають той чи інший законопроект”, - сказав він.
Щодо можливої участі в коаліції комуністів, А.ТОЛСОУХОВ вважає, що рух назустріч Партії регіонів і «Нашої України – Народної самооборони» настільки суперечливий “політично і психологічно”, що перевантажити його ще участю в одній коаліції з комуністами – “це означає закрити цей процес взагалі”.
А.ТОЛСТОУХОВ зазначив, що не може сказати яка кількість депутатів НУ-НС могла б увійти до широкої коаліції. ”Я сподіваюсь, що їх буде достатньо задля того, щоб країна виринула на дорогу широкої коаліції, тому що широка коаліція – це формула єдності країни, це формула її цілісного розвитку. І по великому рахунку, мене не цікавить, буде таких людей одразу 40 чи їх буде 10, і цього буде достатньо, щоб запрацювала коаліція із знаком “плюс”, а не зі знаком «мінус», тому що помаранчева монополія для країни – це знак «мінус»,- сказав він.
А.ТОЛСТОУХОВ також наголосив, що без депутатів з НУ-НС широка коаліція неможлива. «Якщо ми будемо говорити про коаліцію Партії регіонів, Блоку Литвина і Комуністичної партії з урахуванням позиції окремих депутатів, то це коли ситуація з одного боку зі знаком «мінус» перейде в інший бік зі знаком «мінус»,- додав він.
На думку А.ТОЛСТОУХОВА, на сьогодні реальними для України є три сценарії. Перший сценарій можна умовно назвати «широка коаліція», другий - «помаранчева монополія» і третій - «стабільна нестабільність». “Але третій варіант не є самостійним, потенційно постійним, він буде своєрідним ванькою-встанькою поміж першим і другим, і так чи інакше, але достатньо швидко ситуація має прийти до одного з двох”, - додав він.
Він також вважає, що Україна буде у ситуація “стабільної нестабільності”, доки всередині НУ-НСу не буде усвідомлено, що майбутня Україна неможлива без широкої коаліції, а широка коаліція без представників «Нашої України» також є “віртуальною реальністю”.