Завтра Янукович все розкаже єдіноросам

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ має намір 17 грудня виступити на з`їзді партії "Єдина Росія" в Москві.

Як повідомляв УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві директор Інституту СНД, депутат Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН.

"У понеділок, 17 грудня, до нас на з`їзд "Єдиної Росії" приїжджає Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ", - сказав К.ЗАТУЛІН.

Відносини між російською партією "Єдина Росія" і Партією регіонів базуються на підставі Угоди про співпрацю, підписаної між партіями в 2005 році, а також Меморандуму про напрямки співпраці між двома політичними силами, який є доповненням до Угоди. Попередньо планується зустріч В.ЯНУКОВИЧА з керівництвом "Єдиної Росії" і виступ на з`їзді.

Цю інформацію підтвердила радіо «Свобода» народний депутат Ганна ГЕРМАН. «Так, він буде на з`їзді й виступить із промовою», - сказала вона.

Лідером «Єдиної Росії» є нинішній спікер Держдуми Борис ГРИЗЛОВ. Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН очолював список «Єдиної Росії» на виборах до Держдуми 2 грудня.