У Севастополі вважають ”виходку” МЗС РФ ”шовіністичною”

П’ять національно-демократичних громадських організацій Севастополя вважають порушенням норм міжнародного етикету недавню заяву МЗС Росіїщодо начебто «антиросійських проявів в Україні», і називають її «антиукраїнським проявом і свідченням недружньої політики північно-східного сусіда відносно України та українців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні у Севастополі спільній заяві активістів громадської організації «Конгрес українців Севастополя», Громадського комітету «Український Севастополь», міської організації Союзу офіцерів України, Севастопольского товариства білорусів ім. Максима Богдановича «Пагоня» та «Союзу українок Севастополя».

Автори звернення висловили рішучий протест «відкритому порушенню правил міжнародного етикета в міждержавних стосунках». Вони підкреслюють, що «шовіністична виходка МЗС РФ була б вагомою у тому випадку, коли б у Росії з’явилося стільки українських шкіл, скільки у нас шкіл з російською мовою навчання; а також адекватна кількість телевізійних каналів для мільйонів українців, газет, книг, театрів, культурних центрів».

Як вважають громадські організації, «не є прерогативою МЗС сусідньої країни вказувати на неправомірність перейменування вулиць в суверенній державі Україна, так само як зовнішньополітичне відомство Росії не має права негативно оцінювати вчинки людей, які були українцями і боролися за незалежну Україну».

В авторів звернення викликає подив і занепокоєння висловлене у заяві МЗС РФ сподівання те, що «інтелігенція і молодь скажуть своє вагоме слово», і що «пора дати відсіч подібним націоналістичним виходкам». Вони вважають заяву провокаційною, і що Росія через свое МЗС «фактично дає відмашку для нового етапу антиукраїнських виступів в самій Україні».

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня МЗС Росії поширило заяву, в якій висловило занепокоєння у зв`язку з "антиросійськими проявами" в Україні.

«У Росії глибоко стурбовані посиленням відверто націоналістичних, антиросійських і русофобських настроїв і проявів в Україні. Фактично йдеться про спроби використання складних періодів нашої спільної історії для отримання миттєвих політичних вигод на догоду сумнівним ідеологічним установкам », - говориться в заяві.

МЗС РФ зазначає, що «радикальні націоналістичні сили в країні відчувають себе не тільки вільно і безкарно, але все більш активізують свої провокаційні дії».

Окрім цього, висловлюється невдоволення реабілітацією воїнів Української повстанської армії.

«Складається враження, що певні політичні сили в Україні навмисно заохочують подібного роду дії і тим самим свідомо йдуть на загострення російсько-українських відносин, завдаючи серйозної шкоди відчуттям добросусідства і довіри, які наші братські народи традиційно відчувають один до одного. Все це викликає щире обурення російської громадськості», - наголошується в документі.