Заява МЗС РФ щодо антиросійських проявів в Україні

У Росії глибоко занепокоєні посиленням відверто націоналістичних, антиросійських і русофобських настроїв і проявів в Україні. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства.

«Звертає на себе увагу, що радикальні націоналістичні сили в країні почуваються не тільки вільно й безкарно, але дедалі більше активізують свої провокаційні дії. Так, наприкінці листопада в Запоріжжі на офіційному відкритті пам`ятника жертвам голоду в СРСР 1932–1933 років в присутності і при боязкому мовчанні представників владних структур України керівник Конгресу українських націоналістів Тимчина опустився до блюзнірських русофобських і антисемітських висловів», - стверджується в заяві російського МЗС.

Крім цього в зовнішньополітичному відомстві висловили обурення “безперервними актами вандалізму щодо пам`ятників радянським воїнам-визволителям в західних областях України – в Червонограді, Дрогобичі, Львові, Івано-Франківську, інших містах». А також реабілітацією ОУН–УПА, «хоча добре відомо, що бандитські формування УПА брали участь в каральних акціях нацистів. На їх совісті сотні тисяч страчених громадян – українців, росіян, євреїв, представників інших національностей». А також перейменуванням вулиць: «вулиця Лермонтова в Львові перейменована у вулицю Дудаєва, а вулиці Пушкіна присвоєне ім`я генерала Чупринки, більш відомішого як фашистський поплічник Р.Шухевич».

У авторів заяви «складається враження, що певні політичні сили на Україні навмисно заохочують подібного роду дії і тим самим свідомо йдуть на загострення російсько-українських відносин, завдаючи серйозної шкоди почуттям добросусідства і довіри, які наші братські народи традиційно мають одне до одного». У зв`язку з чим російська сторона «розраховує, що не тільки влада, а й інтелігенція України, ветерани і молодь скажуть своє вагоме слово».