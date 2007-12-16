Ющенко: Янукович не залишиться прем’єром

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Віктор ЯНУКОВИЧ не залишиться виконувати обов’язки прем’єр-міністра, якщо навіть не буде обрано нового голову уряду.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю «5-му каналу» в неділю.

На його думку, В.ЯНУКОВИЧ розуміє, що «за цих обставин виконувати обов’язки практично не можливо». «Тому що працювати без бюджету, повноцінного уряду, без парламентських комітетів, без десятків рішень, які потрібні для початку нового року, і фінансового і бюджетного, – це самогубство”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.