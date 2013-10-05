Кокс і Кваснєвський пішли ва-банк - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сушко сказав у коментарі журналістам в Кишиневі.

“Якби джерелом вчорашньої інформації був Президент Янукович або хтось із його оточення, хто має безпосередню інформацію, тоді б можна було сказати, що питання Тимошенко майже вирішено, а так я не бачу підстав для надмірного оптимізму”, - сказав Сушко.

Він вважає позитивом, що сама Тимошенко визнала, що сценарій виїзду на лікування за кордон підходить, оскільки було багато спекуляцій щодо її позиції з цього питання.

“Але спосіб, у який ця інформація була вкинута в публічний простір, зокрема, через Сергія Власенка, який взагалі не має прямого стосунку до цього процесу, дещо насторожує і створює враження, що це певна спроба Кокса і Кваснєвського якщо не йти ва-банк, то принаймні зрушити ситуацію у цьому напрямку”, - сказав Сушко.

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За його словами, керівники Моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс та Александр Кваснєвський намагаються вже через публічний простір, озвучивши цей сценарій та отримавши згоду Тимошенко, зрушити процес.

Сушко вважає, що на сьогодні у Президента Віктора Януковича простору для маневру немає. “Зараз коридор визначений і треба ухвалювати рішення”, - додав експерт.

Він зауважив, що сценарій лікування Тимошенко за кордоном обговорювався з Януковичем. “Але твердої гарантії, що так і буде, він ще нікому не давав, і в цьому є певний ризик, що тепер, зіштовхнувшись уже з публічним сценарієм, Янукович опиниться у важкому коридорі, чого він психологічно дуже не любить”, - сказав Сушко.

На його думку, це був ризикований крок з боку Кокса і Кваснєвського. Водночас, експерт зазначив, що в них не було іншого виходу, оскільки це був їхній останній приїзд в Україну до їхнього звіту, який вони мають оголосити 15 жовтня.

“До 15 жовтня їм потрібен результат, тому вони йдуть ва-банк і намагаються таким чином прискорити розв'язання проблеми. Тому про остаточне вирішення було б ще зарано говорити”, - сказав Сушко, додавши, що процес вийшов на фінішну пряму, але чи дійде він до фінішної точки, він не впевнений.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву екс-прем'єра, у якій йдеться про її згоду виїхати на лікування до Німеччини. Тимошенко пояснила, що прийняла пропозицію про лікування за кордоном заради підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Власенко також повідомив, що Кокс і Кваснєвський 4 жовтня передали Президенту Януковичу клопотання про помилування "для юридичної легалізації можливості виїзду Тимошенко за кордон".