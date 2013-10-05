Янукович зацікавлений у вирішенні проблеми Тимошенко як ніхто інший - регіонал

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олійник сказав 4 жовтня ввечері в телеефірі програми ШустерLive.

«Президент України, як і влада в цілому, як ніхто інший, зацікавлений у вирішенні цієї проблеми», - заявив він і додав, що ще одним прикладом такої зацікавленості є помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

«Це також була вимога Європейського Союзу: як по справі Луценка, так і Тимошенко», - зазначив депутат.

За словами Олійника, є два реальних варіанти: пропозиція щодо помилування Тимошенко і пропозиція щодо її лікування. «Якщо брати щодо помилування, то ситуація з Тимошенко, а ми говоримо у правовому відношенні, значно інша, ніж Луценка», - сказав Олійник. За його словами, Луценко був засуджений і відбував покарання, не маючи при цьому інших кримінальних справ.

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Водночас, заявив депутат, Тимошенко засуджена за скоєння тяжкого злочину, при цьому ще низка кримінальних справ щодо неї перебуває на досудовому і судовому розглядах.

«І якщо Європейський Союз пішов назустріч Україні, і це свідчать сьогодні навіть звернення Пета Кокса і Кваснєвського, ви, може, знайдете десь за кордоном випадок, коли ми, громадяни України, і депутати звернемося, наприклад, до суду Франції або до Президента Франції з проханням помилувати Президента попереднього. Судили Президента Жака Ширака? Напевно, не приймуть таке звернення, бо є процедура», - сказав Олійник.

Водночас, за словами Олійника, Євросоюз, з одного боку, рухається до вирішення проблеми Тимошенко, з іншого – «ми шукаємо варіант», а сама Тимошенко, у той же час, «не йде назустріч».

При цьому сказав він, звернення про помилування свідчить і про її «винуватість», адже «помилування – це, безперечно, до особи, яка відбуває покарання».

Також депутат наголосив, що Тимошенко має прибути на судове засідання по ЄЕСУ. «Якщо кримінальні справи прокуратура, я веду розмову теоретично, може припинити навіть без нашої з вами участі, то суд не може припинити справу, якщо він викликає, а особа не йде», - пояснив він.

Крім того, Олійник зауважив, що не може сказати, «як буде діяти Президент». «Бо є звернення конкретних осіб (членів Моніторингової місії Європарламенту Кокса і Кваснєвського – УНІАН) щодо помилування. Але я кажу як правник, що ситуація правова непроста. Що буде робити парламент – також треба подивитися. Але ми повинні шукати вирішення цієї проблеми», - сказав депутат.

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За словами Олійника, Тимошенко «не повинна сидіти, склавши руки, і думати: це ви побігайте всі разом, і українці, і чиновники, а я буду ігнорувати ті правила, які вона й приймала».

Він наголосив, що сьогодні потрібно вирішити, як саме може бути застосований механізм помилування, коли є ще не закриті кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що Кокс і Кваснєвський подали Януковичу клопотання про помилування Тимошенко. Власенко сказав, що вважає це «підставою Януковичу застосувати наявні у нього конституційні повноваження для забезпечення підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на Вільнюському саміті».